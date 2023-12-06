Синоптик назвал москвичам дату самого холодного дня на неделе. Об этом сообщает портал «Москва 24» со ссылкой на высказывание заместителя начальника Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По словам эксперта, 9 и 10 декабря станут аномально холодными днями. В ночь на субботу в Москве будет -22, а днем — -18. В ночь на воскресенье температура понизится до -20 градусов, днем ожидается -13.

Анатолий подчеркнул, что в начале следующей недели в столицу придет потепление. 11 декабря температура воздуха составит -12 градусов.

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