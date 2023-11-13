Синоптик назвал дату прихода метеорологической зимы в Москву

В пятницу, 17 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что 16 ноября температура упадет ниже нуля, а в ночь с четверга на пятницу похолодает до -5 градусов. 17 ноября в столице ожидается минусовая температура.

«Новый климатический сезон вступит в свои права», — пояснил он.

На следующих выходных в столице будет солнечная погода, температура воздуха ожидается в районе нуля. Ночью подморозит до -6 градусов.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Москве.