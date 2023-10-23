Синоптик назвал дату первых интенсивных снегопадов в Москве и Центральной России

Известны даты первых мощных снегопадов, которые обрушатся на Москву и Центральную Россию в целом. Их назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег ожидается в конце недели, начиная с 27 октября: образуется настоящий снежный покров. Такая погода станет испытанием для водителей: на дорогах возникнут снежные накаты.

«В конце недели, может быть, даже с пятницы пойдут снегопады. Ожидаются заряды снега достаточно интенсивного», - сказал Тишковец изданию Lenta.Ru.

Температурные значения будут минус 1 – плюс 4 днем и минус 4 плюс 1 ночью.

По словам синоптика, снегопад не означает приход метеозимы. Со следующей недели начнется мощное потепление: днем столбики термометров поднимутся до 7-12 градусов. Несмотря на кратковременный испуг в связи с выпадением снега, впереди ждет мощное тепло, а осадки растают.

Ранее сообщалось, в какие регионы России уже пришла зима.