Синоптик Леус: зимние морозы придут в Москву со среды

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус дал прогноз в Москве на неделю, посоветовав забыть о тепле до мая.

По его словам, уже со среды, 25 октября, в столице ожидается зимняя погода. Несколько дней в Москве и областных центрах соседних регионов среднесуточная температура держится около или ниже +5 градусов. Однако вскоре ожидается температура ниже нуля градусов.

В воскресенье, 22 октября, придет ночной мороз до -6 градусов. Днем температура поднимется не выше +5 градусов и будут осадки в виде мокрого снега с дождем, написал Леус в своем Telegram-канале.

В понедельник Москву и пригороды ожидает волна дождливого тепла, и температура воздуха на короткое время поднимется до +11 градусов. Однако уже во вторник столбик термометра снова опустится и не покажет выше +5 градусов. Также возможна гололедица.

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