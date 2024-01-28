Синоптик Цыганков: в Москву придет долгожданное потепление в начале февраля

В начале новой недели в Москве немного похолодает. Однако затем в столицу придет долгожданное тепло, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

В понедельник, 29 января, в Москве ожидается днем -3...-5 °С, ночью похолодает до -10 °С. Начиная с 30 января в столицу придет очередной циклон, благодаря которому в столице потеплеет.

«В понедельник -2...-4 °С, во вторник уже 0...+2 °С, дождь и мокрый снег. Днём в среду облачно, снег, +1 °С. 1 февраля -2...+3 °С, мокрый снег. 2 февраля -3...+2 °С», — поделился он в беседе с RT.

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