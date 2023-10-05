12:00, 05 октября 2023
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Школьная учительница забеременела от ученика и оказалась в тюрьме
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Школьная учительница из США забеременела от своего ученика и попала под статью. Ей предъявили обвинения в сексуальном насилии и преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Как стало известно, в течение двух лет у 32-летнего педагога был роман с подростком. За это время они не один раз вступали в половую связь. В итоге все это привело к беременности, которую женщина прерывать не стала.
Ребенок появился на свет, а его маму взяли под стражу. На данный момент устанавливается, действительно ли 17-летний школьник является отцом малыша или же есть кто-то еще в этой всей истории.
Ранее многодетная мать, весившая всего 35 килограммов, родила здорового ребенка, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.
Источник: WBRZ.