Школьная учительница забеременела от ученика и оказалась в тюрьме

Школьная учительница из США забеременела от своего ученика и попала под статью. Ей предъявили обвинения в сексуальном насилии и преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Как стало известно, в течение двух лет у 32-летнего педагога был роман с подростком. За это время они не один раз вступали в половую связь. В итоге все это привело к беременности, которую женщина прерывать не стала.

Ребенок появился на свет, а его маму взяли под стражу. На данный момент устанавливается, действительно ли 17-летний школьник является отцом малыша или же есть кто-то еще в этой всей истории.

Ранее многодетная мать, весившая всего 35 килограммов, родила здорового ребенка, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.

Источник: WBRZ.