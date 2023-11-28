Серый джемпер стал хитом сезона: как правильно его носить

Серый джемпер стал хитом сезона: в магазинах этой осенью появились варианты на любой вкус. Девушкам предлагают короткие и длинные, прилегающие и оверсайз модели джемперов. Но как правильно носить этот хит, рассказал сайт Lady.mail.ru.

Издание отмечает, что серые джемперы можно часто было увидеть на показах осень-зима 2023-2024. Еще одна причина его популярности – универсальность: такая одежда идеальна для офиса и людей, уставших от черного и бежевого.

Носить серый джемпер предлагают «и в пир, и в мир». В офис можно надеть джемпер с прямыми брюками или юбками-карандашами, в повседневной жизни – с легинсами. Для выхода в свет возможен вариант с белой юбкой длины макси или миди. На юбках допускаются цветы, сетка и пайетки.

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