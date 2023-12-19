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17:00, 19 декабря 2023
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«Сама удивилась»: малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

«Сама удивилась»: малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги

© Stable Diffusion

Малышка-панда из Московского зоопарка продолжает стремительно развиваться. Только недавно она научилась ползать по вольеру, а теперь начала делать первые шаги.

Оказалось, что панденок уже пробует стоять на ногах. Пока он это делает неуверенно, но попыток не оставляет. По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, пандочка смогла сама и без посторонней помощи сделать несколько шагов. Правда, потом плюхнулась.

«Встала, шагнула и… плюхнулась на пол. Кажется, малышка сама удивилась тому, что смогла это сделать», – рассказала представительница учреждения.

Напомним, что появление детеныша стало большим событием для Московского зоопарка, так как раньше у панд не рождалось потомство в России Родителями малышки стали панды Жуи и Диндин 24 августа 2023 года. К слову, отец был привезен из Китая и дан зоопарку в аренду, так как бамбуковых медведей нельзя дарить или продавать.

Ранее появилось новое фото тигренка из Ленинградского зоопарка.

Источник: Telegram-канал Московского зоопарка

Автор:Алиса Вишневская
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#животные
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