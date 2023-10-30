С удовольствием жует: для бегемота Морячки Сони в зоопарке вырастили африканское лакомство

В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр вырастили пальму специально для единственного в Крыму бегемота по имени Морячка Соня.

По словам директора зоосада Виктора Жиленко, бегемот питается овощами, фруктами и ягодами, но его любимое лакомство – листья африканской пальмы. Морячка Соня с большим аппетитом жует деликатес и заедает его порцией отборных арбузов.

17-летняя самка бегемота по кличке Морячка Соня поселилась в Бахчисарайском парке миниатюр в конце сентября, сейчас она привыкает к новому климату и пище. По словам специалистов, животное чувствует себя комфортно, сообщает РИА Новости.

Ранее мы писали, что обитающий в Калининградском зоопарке тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и начал рисовать картины красками. Животное долгое время занималось со специалистами, которые пытались увлечь его творчеством для устранения стресса.