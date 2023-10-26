Россиянок могут лишить материнского капитала

Депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу маткапитала в России возрастом матери до 25-30 лет или перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. С соответствующим вопросом депутаты обратились в правительство страны, сообщают «Известия».

Подходы к предоставлению материнского капитала могут быть пересмотрены к 2026 году.

При этом далеко не все эксперты согласны с подобной инициативой. По мнению профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, сегодня многие женщины рожают после 30 лет. Он отметил, что программа хорошо повлияла на улучшение демографической обстановки в стране.

«Даже если жизненные обстоятельства вынудили женщину первый раз рожать после 30 или даже после 40 лет, это не должно становиться основанием для отсутствия материальной поддержки», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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