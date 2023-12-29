Россиянкам предложили нанять «парня на Новый год» за 200 тысяч рублей

В Сети появилось объявление, в котором одиноким россиянкам предложили воспользоваться услугой «парень на Новый год». Стоить такой кавалер будет 200 тысяч рублей.

Уже через два дня наступит 2024 год. Однако несмотря на это, еще не все решили, как будут его встречать. Особенно тяжело тем, кто так и не смог найти вторую половинку и остался перед праздниками совсем один. Для таких дам на просторах Интернета было найдено решение.

По информации издания «Ридус», россиянки смогут заказать себе бойфренда в новогоднюю ночь. За 200 тысяч рублей мужчина будет развлекать даму с 19:00 31 декабря и до 07:00 1 января. В услугу входит романтический ужин на двоих. При этом для тех, кому окажется мало времени, действует акция на продление – каждый последующий час оплачивается отдельно и стоит 10 тысяч рулей.

О востребованности услуги среди женщин информации нет.

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