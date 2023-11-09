Россиянка родила в 50 лет: врачи перепутали ребенка с опухолью

В Ростовской области женщина родила ребенка в 50 лет. В самом начале врачи подозревали у жительницы опухоль.

Женщина забеременела в 2015 году. Все произошло случайно: женщина уехала в Красноярск к сестре, а по возвращении ее встретил соскучившийся муж.

Россиянка не замечала изменений, пока не стал расти живот. Племянница уговорила ее записаться к гинекологу – врач заподозрил опухоль.

Беременность распознали на УЗИ. Оказалось, что малышу 22 недели. Он стал шевелиться.

Супруги мечтали о втором ребенке – сейчас сыну 8 лет, и родители не могут нарадоваться, для них младший ребенок - отдушина. Старшая дочь женщины отговаривала мать от родов, хотя та рассчитывала на поддержку.

Семья живет скромно: на зарплату в 20 тыс., детские пособия в размере 7,5 тыс. и пенсию в 12 тыс., пишет Woman.ru.

Ранее сообщалось, что родители в Англии использовали 12-летнего сына для кражи в магазине.