Россиянка носила в животе гигантскую опухоль весом 24 килограмма

В Тольятти хирурги удалили у пациентки опухоль диаметром более 60 сантиметров и весом в 24 килограмма. Женщина поступила в больницу после потери сознания на улице.

Медикам она рассказала, что три года назад впервые заметила аномальное увеличение живота. Кроме того, ее стала мучить постоянная усталость. При этом женщина ни разу не обращалась в поликлинику и не проходила обследование.

Как сообщает паблик Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП), состояние поступившей в бессознательном состоянии пациентки было настолько сложным, что единственным вариантом было только операционное вмешательство. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.

Женщину уже выписали из больницы. Её состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее мы писали, что в Хабаровске хирурги гинекологического отделения краевой больницы имени Сергеева провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли матки у 45-летней пациентки.