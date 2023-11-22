Россиянка купила диван за 160 тысяч, на котором невозможно лежать

В Перми женщина приобрела диван за 160 тыс. рублей, но он оказался бракованным. На мебели невозможно лежать.

Подробности сообщает Ura.ru.

Женщина подала в суд, и он постановил вернуть покупательнице деньги. В решении говорится, что «лечь на диван не представляется возможным ни вдоль, ни поперек».

Мебельный салон требовал отказать в удовлетворении исковых требований, так как клиентка осматривала диван и не нашла недостатков. Однако независимая экспертиза установила, что мебель собрали с нарушением. Суд постановил вернуть ей деньги и выплатить 50 тыс. рублей в качестве неустойки и еще 5 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что суд поставил точку в судьбе мошенника, обманувшего ведущего Михаила Ширвиндта.