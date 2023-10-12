Россиянин вылечил рак за пару минут, перепутав опухоль с шелухой от семечки подсолнуха

В Якутске мужчина, обеспокоенный своим состоянием, пришел в больницу и сообщил, что у него, вероятно, рак. Однако вылечить страшную болезнь удалось довольно быстро, так как опухоль оказалась лишь шелухой от семечки подсолнуха.

Офтальмолог Пантелеймон Аргунов рассказал, что к нему обратился пациент, у которого в глазу было черное пятно. При этом его ткани имели нетипичную структуру, а линии шли вверх. Россиянина отправили на обследование, на котором врач попытался проткнуть образование иглой, но, к его удивлению, ничего не вышло.

«Так и выяснилось: меланома оказалась шелухой от семечки подсолнуха!» - поделился специалист.

В итоге мужчину обрадовали «чудесным излечением» и отправили домой. Как инородное тело попало в его глаз, до сих пор неизвестно.

Ранее в Подмосковье женщина с двумя влагалищами родила здорового ребенка.

Источник: Kp.ru.