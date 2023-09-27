Россияне рассказали про рейс из Дубая, на котором массово воруют айфоны последней модели

Сразу несколько случаев воровства айфонов последней модели произошло на рейсе из Дубая в Москву. Россияне везли IPhone 15 из-за границы, но в итоге остались без новой техники и компенсации.

Жители Москвы пожаловались на рейс DP 992 – пострадавших на нем уже несколько. Собеседник издания MSK1.RU рассказал, что недосчитался 8 коробок на сумму около 1,5 млн рублей. В полиции говорят, что кража была совершена в Дубае. Исчезли запакованные телефоны – его собственный не тронули.

Не исключено, что виноваты грузчики Дубая.

Другой пострадавший сообщил, что прилетел из Аль-Мактума и дома обнаружил, что айфонов нет. Мужчина призвал декларировать посылки, тем более, что процедура бесплатная.

В такую же историю попал третий россиянин: его телефоны исчезли из багажа и в том же аэропорту. Известно, что аэропорт был открыт в 2010 году.

Ранее сообщалось, что певицу Полину Гагарину обвинили в краже.