Россияне от 18 до 45 лет рассказали, насколько им важен секс

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с целью выяснить, насколько секс важен для жителей страны. В опросе участвовали лица от 18 до 45 лет.

Для 29% россиян сексуальная жизнь оказалась очень важна. Еще 48% ответили, что «скорее важно». Для 18% интимная сфера менее значима: 14% ответили, что им «скорее не важно», еще 4% совсем не важно.

42% респондентов воспринимают его как возможность продолжения рода, а 66% - способ получить удовольствие. Для 61% россиян это возможность выразить любовь к человеку. 48% заявили, что секс для них – физиологическая потребность, а для 9% граждан – супружеский долг.

При этом каждому второму жителю России - 51% - секса в жизни недостаточно – они хотели бы заниматься этим чаще, сообщил ВЦИОМ. 30% все устраивает - им не нужны перемены в сексуальной жизни.

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