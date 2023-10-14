НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
13:00, 14 октября 2023
1 мин.

Россияне назвали идеальную продолжительность первого свидания

Россияне назвали идеальную продолжительность первого свидания

© Freepik

Россиян спросили, сколько, по их мнению, должно длиться идеальное свидание. Результаты получились весьма неоднозначными.

43% граждан ответили, что для первой встречи будет достаточно 30 минут. Еще 26% считают, что хватило бы одного часа.

Соответствующие результаты приводит RusDate, с ними ознакомилось издание Газета.Ru. 18% людей ответили, что первое свидание должно длиться час-два. Еще 13% людей желает провести с новым человеком более двух часов.

У россиян также поинтересовались, кто должен оплачивать счет. 62% мужчин хотели бы, чтобы все было пополам. 38% заявили, что это обязан делать мужчина.

Среди девушек только 29% считают, что стоит платить за кафе пополам. 71% хотели бы, чтобы платил мужчина.

Ранее россиянки ответили, на каком свидании готовы перейти к сексу.

Источник фото:Freepik
Тег:
#отношения
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.