Россияне назвали идеальную продолжительность первого свидания

Россиян спросили, сколько, по их мнению, должно длиться идеальное свидание. Результаты получились весьма неоднозначными.

43% граждан ответили, что для первой встречи будет достаточно 30 минут. Еще 26% считают, что хватило бы одного часа.

Соответствующие результаты приводит RusDate, с ними ознакомилось издание Газета.Ru. 18% людей ответили, что первое свидание должно длиться час-два. Еще 13% людей желает провести с новым человеком более двух часов.

У россиян также поинтересовались, кто должен оплачивать счет. 62% мужчин хотели бы, чтобы все было пополам. 38% заявили, что это обязан делать мужчина.

Среди девушек только 29% считают, что стоит платить за кафе пополам. 71% хотели бы, чтобы платил мужчина.

Ранее россиянки ответили, на каком свидании готовы перейти к сексу.