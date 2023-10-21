Россиянам рассказали, в какие регионы РФ уже пришла в зима

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, в какие регионы пришла зима.

По его словам, примерно половина азиатской части России уже покрыта снегом, особенно на Дальнем Востоке, где снежный покров составляет около 90%. Кольский полуостров также покрыт снегом высотой до 10 см. В Красноярском крае и средней Сибири снег покрыл примерно 50% территории.

На европейской территории страны, включая Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, северо-восток Приволжского федерального округа и Ямал, также выпал небольшой снег — от 1 до 6 см.

Вильфанд отметил, что на северо-востоке Коми ожидается метель 21 и 22 октября. При эти на Таймыре температура будет на 6-11 градусов выше среднегодовых значений. В Якутске дневная температура около 0 градусов, а ночная достигает -7, -8 градусов.

Однако на европейской территории России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Калининградскую области, начался сезон предзимья. В этот период погода изменчива: бывают оттепели и морозы, а также проходят циклоны, сопровождающиеся осадками и хмурым небом.

Ночные температуры в северных регионах Урала варьируются от 0 до -5 градусов, а в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются низкие температуры от -3 до -8 градусов ночью. В более северных районах температура может опуститься до -11, -16 градусов. Дневные температуры колеблются от +1 до -4 градусов, пишет Ura.ru.

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