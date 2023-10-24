Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать на новогодних каникулах

Новогодние каникулы в этом году продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Об этом рассказали в министерстве труда и соцзащиты РФ.

Как пояснили в ведомстве, 30 и 31 декабря в этом году выпадают на субботу и воскресенье — они и так являются выходными днями. Продлятся каникулы для россиян, работающих «пятидневку», 10 дней, до 8 января.

Также в 2023 году россиян ждут длинные выходные в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства. Они продлятся с 4 по 6 ноября включительно.

Ранее российских автомобилистов предупредили о новых правилах, которые уже начали действовать в нашей стране.