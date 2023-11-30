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21:00, 30 ноября 2023
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Россиянам рассказали, одежду каких цветов носить в снегопад

Россиянам рассказали, одежду каких цветов носить в снегопад

© Freepik

В период снегопада следует придерживаться ряда правил. Некоторые из них касаются выбора одежды. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, какие цвета предпочесть.

«Одежда должна быть яркой, чтобы автомобилисты видели вас и не было никаких последствий», - сообщил он. Слова Щетинина приводит RT.

На детской одежде должны присутствовать светоотражающие элементы. Другой вариант – приобрести светоотражающий браслет.

Важно одеваться по погоде: прикрывать область ниже поясницы, держать ноги сухими, а голову – в тепле.

Людям с хроническими заболеваниями следует взять с собой препараты, так как в снегопад есть риск попасть в пробку или столкнуться с задержкой транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве осень завершится метелью, а с началом зимы наступят 12-градусные морозы.

Источник фото:Freepik
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