Россиянам рассказали о погоде в ноябре

Ноябрь в России в некоторых регионах с учетом погодных условий – нередко настоящий зимний месяц. Каким он будет в этом году, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она напомнила, что обычно переход температуры к отрицательным значениям в средней полосе начинается 13-14 ноября.

В Москве температура в последний месяц осени будет в пределах нормы: минус 1-6 ночью и минус 3 – плюс 2 градуса. При похолодании столбики термометров могут опускаться ночью до минус 15. Осадков, предположительно, будет меньше, чем в октябре. С похолоданием пойдет снег.

В некоторых областях – Ленинградской, Новгородской и Псковской – ожидается температура выше нормы. По ночам будет небольшой мороз – минус 3-8 градусов. В Архангельской области, Коми и в Ненецком округе даже днем температура составит минус 2-7 градуса.

Холоднее нормы будет на Урале и в Сибири. Ночами на юге Западной Сибири прогнозируют 25-градусные морозы.

На юге России будет тепло – 8-10 градусов выше ноля, пишет «Российская газета». В Краснодарском крае будет теплее, чем в Ростовской области и на Нижней Волге.

Ранее сообщалось о первом снеге в Москве.