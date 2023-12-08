Россиянам рассказали, как выбрать красную икру для новогоднего стола

Специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, как правильно выбрать красную икру для новогоднего стола. По ее словам, прежде всего стоит обращать внимание на упаковку и маркировку, а также знать основные визуальные признаки некачественного продукта.

Так, икра должна быть однородная по цвету, с незначительной вязкостью, с зерном без пленки и без белых включений между ними, без сгустков крови.

«Банки должны быть герметично закупорены металлическими крышками под вакуумом, чтобы не было процесса оксиления. Металлические крышки для стеклянной тары должны быть литографированными, то есть информация о продукте должна быть нанесена непосредственно на крышку с использованием специальной краски», – отметила эксперт в беседе с порталом «Москва 24».

Кроме того, на крышке стеклянной или металлической банки методом выдавливания или несмываемой краской должны быть нанесены знаки условных обозначений в три ряда.

Первый ряд – дата изготовления (число, месяц, год).

Второй ряд – ассортиментный знак – слово «икра».

Третий ряд – номер завода (до трех знаков), номер смены (одна цифра), индекс рыбной промышленности (буква «Р», на литографированных банках допускается не наносить).

По словам Павловой, икра с консервантами должна храниться при температуре от минус 4 до минус 6 градусов не более года, без консервантов – не более четырех месяцев. В магазине продукт должен лежать в холодильнике. В противном случае от покупки лучше отказаться. Также лучше не приобретать красную икру с рук или на улице.

Ранее мы писали, что в красной икре на Сахалине нашли живые личинки рода Anisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Они способны нанести серьезный вред здоровью или привести к смерти. Самый масштабный в этом году случай выявил Россельхознадзор. Некачественное сырье обнаружили у трех производителей.