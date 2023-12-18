Россиянам рассказали, как выбрать красную рыбу для новогоднего застолья, чтобы не отравиться

Некоторые россияне уже начали продумывать меню на новогодний стол. В связи с этим Роскачество выпустило памятку для всех любителей красной рыбы. Так, РИА Новости сообщают, что при выборе продукта необходимо обратить внимание на цвет, плотность мышечной ткани и наличие повреждений.

Цвет рыбы должен быть равномерным: не тусклым, без разводов, коричневых или желтых пятен. Как передают в организации, горбуша, нерка и чавыча будут более яркие по цвету, а слабосоленая семга и форель будут иметь более насыщенный цвет, но разных оттенков – от светло-оранжевого до ярко-оранжевого.

При этом слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей в рыбе.

Эксперты предупреждают, что поверхность рыбы должна быть чистой и без повреждений. Не допускаются расслоение и дряблость, мышечная ткань должна быть умеренно плотной.

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