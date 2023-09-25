Россиянам посоветовали сразу удалять из телефона два вида SMS

Россиянам посоветовали удалять из телефона два вида SMS. Причем делать это следует, как можно быстрее.

Рекомендациями поделился эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, нежелательно хранить в смартфоне сообщения с логинами и паролями. Второй вид SMS, которые лучше сразу удалять, - это те, в которых есть одноразовые пароли от банков.

Эксперт рассказал изданию BLITZ+, почему важно от них избавляться.

«… Мошенники могут воспользоваться информацией и рассказать, какие вы транзакции совершали, чтобы вызвать доверие, а потом принудить вас перевести деньги на безопасный счет», - поделился специалист.

Ранее эксперт рассказывал, нужно ли заряжать смартфон до 100%. Он развеял популярный миф о том, что из-за неправильной зарядки выйдет из строя аккумулятор.