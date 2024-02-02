Россиянам напомнили о выходных и праздничных днях в феврале

Юрист Илья Русяев рассказал, как россияне будут отдыхать в феврале. Он напомнил, что в последнем месяце зимы нас ждут девять выходных дней и один праздничный.

При этом 22 февраля должен быть сокращенный рабочий день. Что касается оплаты труда, то за работу в предпраздничный день полагается стандартная оплата несмотря на то, что он сокращен на час.

За труд в сам праздник — 23 февраля — работодатель обязан заплатить в двойном размере или предоставить оплачиваемый отгул, сообщает NEWS.ru.

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