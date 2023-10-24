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05:00, 24 октября 2023
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Российских автомобилистов предупредили о новых правилах

Российских автомобилистов предупредили о новых правилах

© unsplash.com

Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля. Соответствующая поправка была внесена Росстандартом в ГОСТ 50577-2018.

Росстандарт внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила разъяснения в регионы. Еще год назад «нестандартные» государственные регистрационные знаки были разрешены только сзади, уточняет «Коммерсантъ».

Ранее квадратные госзнаки можно было ставить на японские, американские и некоторые ретро-автомобили только сзади в штатные заводские крепления.

Спереди автомобилистам нужно было устанавливать прямоугольные госномера при помощи различных переходников. Если на машине был установлен квадратный номер и спереди, водителя могли оштрафовать на 500 рублей.

Напомним, ранее мы писали про пять «неубиваемых» авто для российских дорог.

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