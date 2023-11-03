Российские мужчины все реже женятся из-за этой ошибки женщин: как затащить его в ЗАГС

Многие российские женщины сталкивались с проблемой, что их любимый мужчина по какой-то причине не торопится идти в ЗАГС. Как оказалось, этому есть объяснение. Его дал психолог Александр Кононов.

По мнению эксперта, в большинстве случае именно женщина совершает ошибку, из-за которой на ее пальце не оказывается заветное кольцо. Еще до вступления в брак представительницы прекрасного пола полностью погружаются в семейную жизнь, создают уют и забывают о том, что они незамужние. Это все создает для партнера иллюзию, что все и так в порядке, поэтому он и не спешит что-либо менять.

«Его все устраивает, и, даже если он и задумывается о браке, то может ничего не предпринимать, так как женщина молчит, а значит, и ее все устраивает», - считает специалист.

Психолог отметил, что если мужчина не сделал предложение в первый год отношений, то скорее всего до свадьбы дело так и не дойдет. Но если женщина не хочет с этим мириться, то стоит самой начать проявлять инициативу. Следует не только делать намеки, но и говорить о браке напрямую. Если партнер любит свою спутницу, то непременно сделает ее своей женой.

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Источник: «Известия».