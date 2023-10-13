Российские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию

Дерматологи из Новосибирска посетили мультимедийную выставку «Из века в век», которая посвящена 100-летию областного кожвендиспансера, и диагностировали у Моны Лизы алопецию (патологическое выпадение волос). Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на облминздрав.

Первая в России мультимедийная выставка открылась в Новосибирске 12 октября при поддержке регионального минздрава. Она будет работать в парке «Россия – моя история» до 12 ноября.

«Часть экспозиции – портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», – говорится в сообщении облминздрава.

Как передают в кожвендиспансере, признаками алопеции у Моны Лизы является отсутствие бровей, ресниц, поредение волос.

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