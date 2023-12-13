Ретроградный меркурий наступает: что можно и категорически нельзя делать в это время
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С 13 декабря начнется ретроградное движение планеты Меркурий. Оно продлится до 1 января. Чтобы спокойно и беспроблемно пережить этот период, нужно следовать некоторым правилам.
Астролог Ольга Якубовская не советует с 13 декабря покупать подарки. Особенно — технику. Дело в том, что в этот период велик риск приобретения бракованных вещей.
Также не стоит начинать важные материальные вопросы и дела. Отложите на потом подписание важных договоров и прочей документации.
«С 13 декабря по 1 января различные ошибки в оформлениях, неудачные покупки, сломанные гаджеты, адские пробки на дорогах и праздник жестянщика на СТО — как раз его заслуги», — объяснила астролог в интервью E1.ru.
Как пояснила астролог Яна Катаева, ретроградный Меркурий отвечает за логистику, коммуникацию, документооборот, технику, гаджеты, память, речь, движение. Соответственно, в этих сферах может быть пробуксовка.
«Пошли в банк и забыли важный документ дома. Купили смартфон, он через месяц начал глючить. Записываете влог для YouTube, при монтаже выясняется, что на половине ролика нет звука. Вот это типичные проявления ретроградного Меркурия», — объясняет она.
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