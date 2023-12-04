Рекордные сугробы, морозы и ветер: аномалии погоды в регионах России

Погода продолжает бить рекорды в разных регионах России. Так, в Москве снегопады намели небывалые для начала декабря сугробы, парализовав работу столичных аэропортов. В Красноярском крае из-за сильного бокового ветра перевернулся автобус с пассажирами. В Якутии установились 50-градусные морозы.

Утром 4 декабря в Красноярском крае из-за ветра съехал в кювет и опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 16 человек. К счастью, результате ДТП никто не пострадал. Порывы ветра в регионе достигают 20 метров в секунду и более.

Тем временем в Москве высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ достигла 36 сантиметров — это новый суточный рекорд для 4 декабря. Прежнее достижение принадлежало 1952 году, затем было повторено в 2004 году и составляло 30 сантиметров. В связи с экстремальной погодой в аэропортах Москвы задержали уже больше 70 рейсов.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снег в центральных регионах страны закончится, и погода начнет испытывать россиян морозами, сообщает «Фонтанка».

Ранее мы писали, что на 60% территории России в ближайшее время ожидается опасная погода. В Крыму, Омской, Ростовской, Челябинской областях и других регионах будут наблюдаться аномальные холода, сильные осадки и ветер.