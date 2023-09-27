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01:00, 27 сентября 2023
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Редкое заболевание превратило маленькую девочку в мини-Халка: как выглядит малышка

Редкое заболевание превратило маленькую девочку в мини-Халка: как выглядит малышка

© Freepik

В США, штате Кентукки, родилась девочка с крайне редким заболеванием, из-за которого в ее организме задерживается жидкость. Таким образом малышка выглядит словно накаченный культурист, а родители называют ее мини-Халком.

Врачи установили, что Армани появилась на свет с тяжелой формой лимфангиомы. У людей с этой аномалией под кожей образуются шишки, заполненные жидкостью, которая не выводится. Преимущественно отек наблюдается в верхней части тела, поэтому «надуваются» у ребенка в основном грудь и руки.

Сразу после рождения маму с девочкой предупредили, что им придется остаться в больнице. Всего в медицинском учреждении малышка провела три месяца. За это время она перенесла несколько операций, и ей предстоит еще одна, чтобы вернуть нормальные размеры частей тела, а также удалить лишнюю кожу. Сейчас же Армани находится дома вместе с родителями и старшими сестрами.

Ранее 69-летний житель Дагестана рассказал, как смог похудеть на 11 кг за 2,5 часа.

Источник: «Доктор Питер».

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