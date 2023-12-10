Рецепт оливье из «Служебного романа»: удивите гостей, добавив в салат необычный ингредиент

Смотреть новогодние фильмы голодными практически невозможно, ведь персонажи то и дело тянутся к аппетитным блюдам. Так, например, в музыкальной комедии «Чародеи» зрителям показали вариант необычного оливье с колбасой, а не говядиной или языком.

Кроме того, публике запомнился еще один интересный рецепт оливье из ленты Эльдара Рязанова «Служебный роман», сообщает Киноафиша.

Оленька Рыжова представила гостям свой оливье с тертым яблоком и заправкой из лимонного сока. Девушка уверяла, что это лучший вариант популярного салата. Так, сладковатый вкус создаст отличный контраст с освежающей кислинкой от лимона.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на новогоднем застолье.