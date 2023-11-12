Реактивными темпами набирает вес: малышка-панда из Московского зоопарка поправилась до 5 кило

Дочь панды Диндин из Московского зоопарка превратилась в маленькую толстушку. Вес малышки достиг уже 5 килограммов, чем оказались довольны специалисты и сам детеныш, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Вес маленькой панды стал стремительно расти перед наступлением зимы, что является вполне обычным явлением. Помимо взвешивания, работники Московского зоопарка измерили длину детеныша. Она составила 56,1 сантиметра, а если с хвостиком — 63,2 сантиметра.

Ранее сообщалось, что дочь панды Диндин начала играть с матерью. В Сети появилось видео, на котором запечатлены развлечения животных. Пользователи восхитились опубликованным роликом.