Развелась и берется за любую работу: несчастная судьба женщины, родившей 44 ребенка

Жительница Уганды Мариам Набатанзи Бабирье рожала детей с 13 лет. Девушку выдали замуж, когда она сама была ребенком. Сейчас многодетная женщина осталась одна – муж сбежал, и Бабирье берется за любую работу, чтобы прокормить большую семью.

Ее судьба сложилась печальным образом. В 12 лет Бабирье выдали замуж за 40-летнего мужчину.

Известно, что у женщины есть редкая патология – каждая ее беременность многоплодна: жительница Уганды рожала по два, три, четыре ребенка сразу и только однажды на свет появился один малыш.

Сейчас у нее 38 детей – шестеро скончались во младенчестве, пишет E1.ru. Бабирье делает прически, шьет одежду, чтобы прокормить семью. Она верит, что дети будут жить счастливее и обеспечат лучшую жизнь себе и ей.

Ранее сообщалось, что 44-летняя Кортни Кардашьян забеременела и родила сына. До этого она заявляла о бесплодии – беременность стала для женщины чудом.