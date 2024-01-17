Раскрыты пугающие особенности отдыха на популярном курорте для туристов

Таиланд – известное курортное направление, однако, как отмечает руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru, прибывшие туда туристы могут столкнуться с антисанитарией и разнообразием запахов. Она предупреждает, что некоторых путешественников также может разочаровать местная кухня, предлагающая богатство экзотических и очень острых блюд.

«Некоторых также может разочаровать обилие запахов. Помимо цветов и моря, там преобладают ароматы специй, используемых в пище, или запах дуриана на рынках», – пояснила она.

Эксперт также подчеркнула, что Таиланд, как и любая азиатская страна, обладает своей спецификой. Как отметила Ансталь, туристов может отпугнуть отношение местных жителей.

«Например, у местных есть привычка считать, что всегда правы, а туристы – нет», – добавила Наталия.

По ее словам, в некоторых ситуациях такое отношение от местных жителей может закончиться разочарованием.

Ранее мы писали о том, что на туристов начали нападать рыбы.