Раскрыты пугающие особенности отдыха на популярном курорте для туристов
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Таиланд – известное курортное направление, однако, как отмечает руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru, прибывшие туда туристы могут столкнуться с антисанитарией и разнообразием запахов. Она предупреждает, что некоторых путешественников также может разочаровать местная кухня, предлагающая богатство экзотических и очень острых блюд.
«Некоторых также может разочаровать обилие запахов. Помимо цветов и моря, там преобладают ароматы специй, используемых в пище, или запах дуриана на рынках», – пояснила она.
Эксперт также подчеркнула, что Таиланд, как и любая азиатская страна, обладает своей спецификой. Как отметила Ансталь, туристов может отпугнуть отношение местных жителей.
«Например, у местных есть привычка считать, что всегда правы, а туристы – нет», – добавила Наталия.
По ее словам, в некоторых ситуациях такое отношение от местных жителей может закончиться разочарованием.
Ранее мы писали о том, что на туристов начали нападать рыбы.