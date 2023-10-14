НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
02:00, 14 октября 2023
1 мин.

Раскрыт легкий способ увеличения размера обуви за 30 минут: поможет спирт

Раскрыт легкий способ увеличения размера обуви за 30 минут: поможет спирт

© Stable Diffusion

Практически каждый второй человек в мире сталкивался с проблемой подбора обуви. Иногда красивая пара туфель есть только в меньшем размере, а порой в магазине все сидит, казалось бы, идеально, а при носке появляется дискомфорт. Многие предпочитают бороться с проблемами радикально – выкинуть, передарить или убрать в дальний ящик. Однако есть легкий способ все исправить.

Оказалось, что увеличить размер обуви можно всего за 30 минут. И для этого не требуется что-либо изобретать. Понадобится лишь спирт или водка. Возьмите буквально 100 мл и нанесите на внутреннюю часть туфель, сапог или ботинок. Затем сверху наденьте толстые носки и в течение получаса гуляйте по квартире.

Как только время истечет, обувь моментально примет форму вашей ноги и станет максимально удобной.

Ранее стала известна неожиданная польза секса для пожилых людей.

Источник: Teleprogramma.pro.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.