Раскрыт легкий способ увеличения размера обуви за 30 минут: поможет спирт

Практически каждый второй человек в мире сталкивался с проблемой подбора обуви. Иногда красивая пара туфель есть только в меньшем размере, а порой в магазине все сидит, казалось бы, идеально, а при носке появляется дискомфорт. Многие предпочитают бороться с проблемами радикально – выкинуть, передарить или убрать в дальний ящик. Однако есть легкий способ все исправить.

Оказалось, что увеличить размер обуви можно всего за 30 минут. И для этого не требуется что-либо изобретать. Понадобится лишь спирт или водка. Возьмите буквально 100 мл и нанесите на внутреннюю часть туфель, сапог или ботинок. Затем сверху наденьте толстые носки и в течение получаса гуляйте по квартире.

Как только время истечет, обувь моментально примет форму вашей ноги и станет максимально удобной.

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Источник: Teleprogramma.pro.