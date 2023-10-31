Пытается уползти от мамы: как панда Диндин и ее детеныш проводят пасмурные дни в зоопарке

Поклонники с интересом наблюдают за жизнью маленькой панды, которая всего два месяца назад родилась в Московском зоопарке. Мама Диндин и ее детеныш в пасмурные дни проводят время в закрытом вольере, в который не пускают посетителей. Об этом пишет РБК Life.

Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова продолжает делиться новыми фото маленькой любимицы. Она опубликовала снимок, на котором детеныш панд Диндин и Жуи лежит в объятиях мамы.

В соцсетях был опубликован ролик, на котором маленькая панда пытается ползти и убежать от мамы, но она нежно поглаживает ее.

«Диндин все держит под контролем, приходится иногда направлять малышку», — говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи отмечают, что маленькая панда с каждым днем становится все более активной, и скоро Диндин познает все «радости» материнства.

Напомним, что большие панды Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с апреля 2019 года. А 30 августа этого года у них появился детеныш. Это первый в истории России детеныш большой панды.

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