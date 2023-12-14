Пять фраз в речи женщины, которые выдают ее низкую самооценку

Психолог Ольга Романив назвала пять фраз в лексиконе женщины, которые выдают ее низкую самооценку. Эксперт в беседе с Life.ru дала несколько советов дамам, которые узнали фразы из своей речи.

«Мне просто повезло»

Эта фраза часто используется женщинами с недостаточной уверенностью в себе. Они не привыкли принимать комплименты и отрицают свои достижения. Даже в случае победы в каком-то конкурсе, они склонны считать, что это произошло случайно, а не благодаря их таланту, красоте или уму. Переубедить таких женщин часто бывает очень трудно.

«Это только моя вина!»

Женщины с низкой самооценкой склонны винить себя во всех проблемах. Они считают, что все неприятности происходят из-за них самих, перекладывая всю ответственность на себя. Такое поведение может привести к заведению отношений с партнерами, которые могут злоупотреблять властью. Даже в случае домашнего насилия эти женщины могут винить себя за происходящее.

«Я обязана это сделать!»

Если женщина постоянно повторяет эту фразу, это может свидетельствовать о низкой самооценке. Она грузит себя домашними обязанностями и работой, стараясь выполнить все на высшем уровне, при этом забывает о себе. Такое поведение может привести к перегрузке и ухудшению психического состояния.

«Я не справлюсь!»

Эта фраза является типичной отговоркой для женщин с заниженной самооценкой. Они заранее ожидают неудачи и видят свой провал, даже если задача ещё не предстоит. Такой настрой может стать преградой к успешному выполнению задач и достижению целей.

«Ничего, я потерплю!»

Эта фраза говорит о том, что женщина ставит свои собственные интересы на второй план. Она готова терпеть и жертвовать своими потребностями. Это свидетельствует о крайне низкой самооценке, поскольку уверенная в себе женщина не будет подчинять свои приоритеты интересам других.

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