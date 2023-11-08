Птенец редкого журавля появился в Московском зоопарке: родители не спускают с него глаз

В Московском зоопарке появился на свет птенец редкого журавля. Малыш родился в начале августа, сейчас он уже окреп, активно исследует вольер и всем интересуется. Но родители не спускают с него глаз, рассказали в Telegram-канале столичного зоосада.

Орнитологи сформировали новую пару журавлей Стэнли или африканской красавки прошлой осенью. Сначала их постепенно знакомили друг с другом и лишь потом посадили в один вольер. Уже летом у самки Анжелы и самца Раймона появился на свет птенец. Его пол пока неизвестен.

Родители продолжают охранять подросшего птенца. Особенно агрессивно ведет себя его отец.

«Если он видит, что кто-то из посетителей смотрит на птенца, он обязательно подойдет к стеклу, загородит собой ребенка и может даже попытаться клюнуть посетителя», — сообщили представители зоопарка.

Поэтому сотрудники настоятельно просят гостей не протягивать руки и не стучать по стеклу, чтобы отец малыша не травмировал клюв, защищая птенца.

Напомним, у двухмесячной панды из Московского зоопарка изменился взгляд.