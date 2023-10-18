Психолог объяснила, есть ли дружба между мужчиной и женщиной. Об этом порталу Леди Mail.ru рассказала автор трансформационных программ София Моше.

Многие эксперты считают, что дружба между противоположными полами невозможна. Это связано с тем, что у мужчин и женщин разные эмоциональные потребности. Девушкам необходима духовная близость, а парни, наоборот, намеренно сохраняют дистанцию.

Кроме того, природой изначально заложено так, что мужчины и женщины вступают во взаимоотношения из-за романтического влечения.

По словам Софии, для того, чтобы дружба была реальна, партнерам необходимо сдерживать эмоции. А этого достичь трудно. Вот почему чаще всего происходит так, что один человек дружит, а другой — надеется на большее.

При этом эксперт указала на различие в людях: для кого-то не так трудно контролировать свои чувства. Вот почему есть примеры, когда между мужчиной и женщиной налажены только дружеские отношения.

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