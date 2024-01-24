НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Опубликовано 24 января 2024, 20:00
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Психолог назвала три признака, по которым можно определить конец отношений

Психолог назвала три признака, по которым можно определить конец отношений

© Freepik

Психолог назвала три признака, по которым можно определить конец отношений, об этом сообщает E1.ru.

Среди тревожных звоночков, которые говорят о том, что отношения с партнером постепенно рушатся, самым очевидным является то, что вы как можно сильнее откладываете возвращение домой ко второй половинке.

«Иногда это страх находиться рядом с этим человеком или беспокойство по поводу того, как он отреагирует на вашу холодность», — объяснила психолог Сюзанна Деггес-Уайт.

По словам специалиста, о скором завершении отношений может сигнализировать и то, что вы не хотите разговаривать с партнером или стали игнорировать его реплики.

Кроме того, психолог рассказала, что если мысли человека заняты тем, что будет дальше в вашей совместной жизни, то проблем не возникнет. Но в случае, если вы зацикливаетесь на ошибках и избегаете мыслей о будущей жизни со второй половинкой, скорее всего, вы не стремитесь продолжать отношения.

Ранее мы писали о том, почему люди часто возвращаются к бывшим партнерам после измены.

Источник фото:Freepik
Автор:Иван Марков
Теги:
#отношения
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#любовь
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