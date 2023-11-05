Проверьте себя: эти три знака зодиака разбогатеют в ноябре 2023-го

По словам астролога Тамары Глобы, первая половина ноября будет не самой благоприятной для многих знаков зодиака, особенно в финансовой сфере. Однако некоторым представителям зодиакального круга все же повезет. Об этом сообщает Экспресс-газета.

Тельцы

Некоторые тельцы сейчас не видят никаких возможностей для карьерного роста и даже испытывают разочарование от этого. Однако, как утверждает астролог, совсем скоро в их жизни произойдут события, которые принесут большие деньги.

Девы

Представители этого знака зодиака находятся в ситуации спора с партнерами, однако они смогут исправить положение благодаря высокому интеллекту. В ноябре для дев откроются новые возможности, а также их ждут перспективные знакомства. Причем, такая благоприятная ситуация продолжится и в следующем году.

Скорпионы

Скорпионам необходимо спокойно провести первую половину месяца. Им не нужно поддаваться соблазнам и искушениям. Если скорпионы переведут фокус внимания на упорный труд, то уже в конце осени получат хорошую прибыль.

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