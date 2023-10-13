Противозачаточное лицо: почему с вами не хотят знакомиться

Женщины в поисках любви часто ждут знакомств с мужчинами, но они проходят мимо, хотя дама может выглядеть очень привлекательно. Психолог Александр Шахов в своем Telegram-канале говорит, что часто девушки сами отпугивают кавалеров своим выражением лица, которое он назвал «противозачаточным».

Мужчина иногда не знакомится с женщиной, потому что боится ее. Такое бывает, когда дама сидит с недовольным лицом и просто отпугивает своим видом кавалеров.

«Противозачаточное лицо – это внешнее выражение вашего внутреннего отвращения и презрения. То, что не позволяет мужчине подойти к вам и познакомиться. Это надменное, стервозное выражение лица», – пояснил психолог.

Сильный пол сразу считывает, если женщина боится, ненавидит и презирает мужчин, ведь она показывает это всем своим видом. Неприязнь можно выражать бессознательно – через голос, движения или мимику.

«Сосредоточенное, напряженное, унылое лицо – то выражение, тот вид, который говорит о том, что вам сейчас не до знакомства, вам не хочется ни с кем разговаривать», – объясняет Шахов.

Психолог просит обращать внимание на свое выражение лица, но заставлять себя улыбаться точно не стоит. Лучше поработать над своим настроением и установками. Если вы будете счастлива сама по себе, то кавалер захочет подойти и познакомиться с такой дамой. А посмотреть на себя со стороны помогут близкие и друзья, которые подскажут, как вы ведете себя на самом деле.

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