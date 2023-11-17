Простой и действенный способ: как навсегда избавиться от тараканов

Энтомолог Юрий Гниненко в беседе с Пятым каналом рассказал о том, как избавиться от тараканов. Оказалось, что хороший результат покажут специальные ловушки-приманки, но при этом нужно соблюдать и другие правила.

По словам специалиста, насекомые могут появиться в доме даже у людей, которые уделяют огромное внимание чистоте. Если тараканы все-таки появились, то лучший выход – воспользоваться ловушками с приманкой, пестицидами, возбудителями болезней тараканов. Туда добавляют разные вещества, опасные для насекомых.

«Если это возбудитель болезни, они передадут его другим, и все погибнут, если ядохимикат, они сами погибнут, то есть лучше всего вот так», — поделился эксперт.

Но не надо забывать о том, что в доме должна быть чистота. Ведь насекомые приходят, если есть то, чем им можно питаться – мусор или даже крошки.

В частном доме справиться с проблемой легче, а вот в многоэтажном придется договориться с соседями. Ведь дезинфекция в одной лишь квартире вряд ли поможет – тараканы просто будут бегать из соседней квартиры.

«Проблема многоквартирных домов в том, что для процедуры большинство жильцов следует одновременно вывести. Этот способ также опасен для людей, поэтому им нельзя какое-то время находиться в помещении, где проходит обработка», – говорит эксперт.

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