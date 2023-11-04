Проще, чем вы думаете: как развестись, чтобы жена не узнала

В последнее время все больше мужчин стали задаваться вопросом, как развестись так, чтобы жена не узнала. Об этом адвокат Сергей Жорин рассказал в беседе с Woman.ru.

Таким образом мужчины могут продолжить жить со своими супругами, однако все нажитое в браке имущество останется собственностью одного партнера.

«Во-первых, после развода не надо будет просить согласия на сделки, можно скрыть от жены кредиты и совершить многие другие бюрократические процедуры. Но самое главное, имущество, нажитое вами после расторжения брака, не является совместно нажитым и не подлежит разделу. Есть еще маленький бонус – можно будет наконец-то жениться на секретарше, но не советую», – в шутку заявил эксперт.

Добиться желаемого в этом случае не так сложно, как могло бы показаться. По словам Жорина, достаточно просто внимательно следить за почтовым ящиком и вовремя забирать оттуда письма из суда, а в качестве контактного телефона супруги указать номер любого другого человека.

В случае, если ответчицу уведомили о бракоразводном процессе, а в суд она не явилась, брак будет расторгнут. Однако женщины все же могут уберечь себя от подобной провокации.

«Чтобы милые дамы на меня не сильно обижались, скажу: чтобы такие фокусы против вас не срабатывали, арендуйте на своем почтовом отделении абонентский ящик, чтобы вся корреспонденция на ваше имя не попадала в ящик дома. Еще подключите смс и e-mail уведомления. Тогда ни одно письмо, откуда бы оно ни было, не пройдет мимо», – рекомендует адвокат.

Ранее мы писали, что мужчина бросил жену после 77 лет брака из-за старой тайны.