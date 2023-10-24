Придумали новую уловку: таксисты начали прятаться от пассажиров

В Новосибирске таксисты все чаще начали отказываться от заказов. Недовольные клиенты говорят, что с ними просто «играют в прятки». Об этом пишет NGS.ru.

Агрегаторы ввели ограничения, поэтому не все водители могут увидеть конечную точку поездки. Это доступно только тем, у кого много баллов или есть статус за выработку.

Один из водителей рассказал, что таксисты не хотят возить людей на дальние расстояния, потому что это невыгодно. Гораздо лучше за это время сделать 2-3 небольших заказа. Ведь с дальнего расстояния еще не факт, что вернешься с заказом. Возможно, что с дальнего района приедешь пустым.

Но не брать такие заказы возможности нет. Из-за этого могут наказать или испортить историю. Поэтому водители просто встают подальше от места вызова или даже прячутся в кустах. Некоторые прямо пишут клиентам, что не повезут их. Из-за этого в сервисе много жалоб от недовольных людей.

Другой таксист рассказал, что отказывается от заказов из-за низкой стоимости. За 200 рублей он не готов проехать полгорода. Чтобы не выполнять заказы водители не только скрываются, но и просто отключают сети, нажимая на авиарежим.

«Связь теряется, и агрегатор без последствий для меня отменяет заказ», – отметил он.

Пассажирам, которым отказали таксисты, советуют обращаться к агрегатору. Водителей будут наказывать или совсем лишат заказов.

Ранее российских автомобилистов предупредили о новых правилах.