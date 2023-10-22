Прибавят к отпуску: некурящим россиянам могут дать дополнительные выходные

Некурящим россиянам могут дать дополнительные выходные, об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Газетой.Ru.

Свою инициативу парламентарий назвал «социальной справедливостью». По словам Хамзаева, некурящие россияне работают дольше тех, кто постоянно прерывается на перекуры.

«Мы так посчитали, что тот, кто курит, он от работы отлучается, просто филонит в день по 20-30 минут. Все это в аккумулятивном эффекте дает то, что он примерно полтора месяца в году не работает. А это же работа, она ложится на плечи того, кто не курит», — объяснил он.

По словам депутата, парламентарии предлагают добавить некурящим россиянам две недели к отпуску в 28 дней. При этом Хамзаев не смог ответить, кто будет определять, курит человек или нет.

«Насколько это будет честно и справедливо, зависит от качества и атмосферы в этих трудовых коллективах. Сейчас об этом говорить преждевременно», — заявил он.

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