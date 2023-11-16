При раскопках в доме Гитлера нашли человеческие останки

При раскопках в доме немецкого политического деятеля Адольфа Гитлера обнаружили человеческие останки. В частности, найдены челюсть и кости.

Об этом пишет РЕН ТВ.

Раскопки идут в городе Браунау-ам-Инн – там родился Гитлер. «Известия» сообщили, что на месте нашли черепки посуды, а также кости и зубы животных.

Гитлер родился в том доме в 1889 году. Он жил на третьем этаже. В 2016-м здание было передано полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли мешок с черепом, костями, зубами и фрагментами одежды. Мужчина обнаружил останки, патрулируя улицы с целью поиска пропавших. Как и когда умер человек, чьи останки нашли в мешке, неизвестно. Всё было передано на экспертизу.