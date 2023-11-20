При какой температуре ниже нуля не рекомендуется использовать смартфон

В холодное время года, в частности зимой, не рекомендуется использовать телефон на улице. При температуре минус 20 градусов устройство может начать ломаться, сообщили эксперты в беседе с РИА Новости.

По словам специалистов, переохлаждение батареи приводит к сложным химическим процессам. В современных устройствах стоят литий-ионные аккумуляторы. При низкой температуре на улице они начинают густеть и тем самым не отдавать заряд. Кроме того, холод может способствовать изменению тональности звучания в динамиках.

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